«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать полузащитника «ПСЖ» Симонса

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «ПСЖ» Хави Симонсу, сообщает L'Equipe.

По данным источника, оба английских клуба уже контактировали с парижанами, чтобы обсудить возможность трансфера 21-летнего нидерландца. Также на футболиста претендует «Бавария».

Французская команда не хочет продавать игрока и рассматривает возможность вновь отдать его в аренду.

Хави Симонс перешел в «ПСЖ» в июле 2019 года. В сезоне-2023/24 хавбек выступал за «Лейпциг» на правах аренды. В составе немецкой команды футболист забил 10 голов и сделал 15 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.