«Лилль» отказался продавать Йоро в «Ливерпуль» за 50 миллионов евро

«Лилль» отклонил предложение «Ливерпуля» по защитнику Лени Йоро, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, французский клуб не стал продавать 18-летнего француза мерсисайдцам за 50 миллионов евро.

На футболиста также претендуют «Реал» и «ПСЖ».

Йоро — воспитанник «Лилля». В сезоне-2023/24 игрок провел 44 матча за команду во всех турнирах и забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.