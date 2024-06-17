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Сегодня, 05:15

«Лилль» отказался продавать Йоро в «Ливерпуль» за 50 миллионов евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лилль» отклонил предложение «Ливерпуля» по защитнику Лени Йоро, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, французский клуб не стал продавать 18-летнего француза мерсисайдцам за 50 миллионов евро.

На футболиста также претендуют «Реал» и «ПСЖ».

Йоро — воспитанник «Лилля». В сезоне-2023/24 игрок провел 44 матча за команду во всех турнирах и забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Лилль
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