Мбаппе рассказал, на какой позиции будет играть в «Реале»

Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе на пресс-конференции рассказал, на какой позиции будет играть в мадридском клубе.

«Я готов играть, куда бы тренер меня ни поставил. Пока я не в запасе, я буду адаптироваться к позициям (смеется)», — сказал Мбаппе.

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).