Джанлука Ди Марцио считает, что Сафонов в будущем сможет стать первым номером «ПСЖ»

Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио прокомментировал переход российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Сафонов — хороший, cильный вратарь. «ПСЖ» хотел иметь двух сильных вратарей, а не только Доннарумму, которого мы все так хорошо знаем и любим. Возможно, будет проблема, как уживутся вместе Сафонов и Доннарумма, но Луис Энрике должен четко обозначить, кто будет первым номером, а кто — вторым. Доннарумма — один из лучших вратарей мира. Сафонов — сильный голкипер, но, думаю, Джанлуиджи всегда будет первым номером в клубе, а ваш русский парень будет прогрессировать, тренируясь вместе с ним. Сафонов может стать первым номером «ПСЖ» в будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Ди Марцио.

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.