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«ПСЖ» нацелился на молодого таланта из «Бенфики»

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«ПСЖ» проявляет интерес к 19-летнему опорному полузащитнику «Бенфики» Жоау Невешу, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации журналиста, игрок также находится в шорт-листе «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Руководство «Бенфики» готово продать своего воспитанника за 120 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Невеш провел 56 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт хавбека с клубом заключен до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Головин – о будущем: «Если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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Тулуза – Брест
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Усман Дембеле

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 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

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 8
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