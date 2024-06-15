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Сегодня, 14:10

Тренер вратарей «Краснодара» объяснил, в чем Сафонов превосходит Доннарумму

Зарина Халимхонова
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Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко прокомментировал «СЭ» переход голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Рад за Матвея! «ПСЖ» — хорошее продолжение карьеры. Он заслужил это. Бесспорно, Матвей может конкурировать с Доннаруммой. Слышал, как футбольные эксперты говорили, что Сафонов плохо играет ногами. Как его тренер, считаю, он хорошо играет. Если брать только один эпизод и говорить об ошибке, то тоже можно сказать, что Доннарумма вообще не умеет играть ногами.
Сафонов по определенным качествам превосходит Джанлуиджи. Матвей обладает прекрасными лидерскими качествами и темпераментом. Способность к аналитической деятельности позволяет ему быстро решать задачи на футбольном поле, он умеет генерировать идеи, его психологическая устойчивость на высочайшем уровне, и он очень быстрый — это незаменимые качества для вратаря. У него есть все, чтобы стать первым номером в «ПСЖ», — сказал Савченко «СЭ». 
14 июня «Краснодар» объявил о переходе 25-летнего Сафонова в «ПСЖ». Французский клуб подписал контракт с россиянином до конца июня 2029 года.
Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Семин о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Это большая заслуга академии «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
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19.05 22:00
Монако – Нант
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