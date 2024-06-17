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Мбаппе — о выборах: «Мы — поколение, которое может творить историю»

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о предстоящих внеочередных выборах в стране. Футболист призвал граждан Франции проголосовать.

«Экстремисты находятся у ворот власти, у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, чтобы осознать всю важность ситуации. Я надеюсь, что мой голос донесется до всех. Мы — поколение, которое может творить историю», — цитирует Мбаппе Madrid Universal.

Он заявил, что выступает против экстримистов, которые разделяют народ.

«Говорят, что нельзя смешивать политику и футбол. Я против раскола», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Ранее во Франции состоялись выборы в Европарламент, где партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен разгромно победила «Возрождение» Эммануэля Макрона — 31 процент против 14 процентов.

Килиан Мбаппе
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
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Тулуза – Брест
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
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Александр Ляказетт

Лион

 19
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Жонатан Давид

Лилль

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П
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Усман Дембеле

ПСЖ

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Лилль

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