Юрист сообщил, что у Сафонова нет запрета на выезд из России

Юрист Юрий Зайцев, представляющий компанию Sila Lawyers, сообщил, что у вратаря Матвея Сафонова нет запрета на выезд за границу.

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Сафоновым на пять лет.

«Запрета на выезд из России у Матвея Сафонова нет. На текущий момент нет никаких юридических преград, чтобы Матвей мог выехать за границу», — приводит слова Зайцева ТАСС.

Ранее юрист экс-супруги Сафонова Максим Шилов заявил, что ему неизвестно, каким образом вратарь покинул территорию Российской Федерации. Он также отметил, что бывшая жена игрока «ПСЖ» не получала выплат по алиментам.