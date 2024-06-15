Колосков считает, что Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о трансфере российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Переход Сафонова в «ПСЖ» — это, конечно, громкая новость. Хорошо, что в итоге это случилось. Для российского футбола это потеря, с одной стороны. С другой — теперь наш игрок будет выступать на высочайшем уровне, в Лиге чемпионов. Этим шансом нужно было пользоваться. Сможет ли Сафонов выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Все в руках Матвея. Понятно, что будет непросто, но возможно. Он может это сделать — кто будет лучше и больше работать, кто будет лучше готов, тот и будет играть», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.