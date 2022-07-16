Спортивный директор «Монако» объяснил, почему клуб купил Эмболо
Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал переход нападающего Бриля Эмболо. Швейцарский форвард подписал контракт до 2026 года.
«Мы очень рады приветствовать Бриля в «Монако». Его профиль является дополнительным преимуществом для наших атакующих возможностей и учеличивает глубину состава, чтобы справиться с плотным графиком, который нам предстоит. В 25 лет Бриль выигрывал титулы и знает требования Лиги чемпионов. Кроме того, его статус игрока сборной и его участие в крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы, дают ему опыт, который, безусловно, будет нам полезен. Он перешел в «Монако» в лучший период своей карьеры», — цитирует пресс-служба клуба Митселла.
В прошлом сезоне Эмболо забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче за «Боруссию».
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
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19
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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