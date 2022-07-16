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Сегодня, 07:56

Спортивный директор «Монако» объяснил, почему клуб купил Эмболо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал переход нападающего Бриля Эмболо. Швейцарский форвард подписал контракт до 2026 года.
«Мы очень рады приветствовать Бриля в «Монако». Его профиль является дополнительным преимуществом для наших атакующих возможностей и учеличивает глубину состава, чтобы справиться с плотным графиком, который нам предстоит. В 25 лет Бриль выигрывал титулы и знает требования Лиги чемпионов. Кроме того, его статус игрока сборной и его участие в крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы, дают ему опыт, который, безусловно, будет нам полезен. Он перешел в «Монако» в лучший период своей карьеры», — цитирует пресс-служба клуба Митселла.

В прошлом сезоне Эмболо забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче за «Боруссию».

Бриль Эмболо. «Монако» объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии»

Брель Эмболо
Футбол
ФК Монако
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