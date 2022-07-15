«Монако» объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии»
«Монако» 15 июля на официальном сайте объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии» Бриля Эмболо.
Он заключил контракт на четыре сезона с кубом лиги 1.
Ранее появлялась информация, что «Монако» заплатит за футболиста 12,5 миллиона евро.
В сезоне-2021/22 Эмболо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Боруссию».
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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