«Монако» объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии»

«Монако» 15 июля на официальном сайте объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии» Бриля Эмболо.

Он заключил контракт на четыре сезона с кубом лиги 1.

Ранее появлялась информация, что «Монако» заплатит за футболиста 12,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Эмболо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Боруссию».