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Сегодня, 22:24

«Монако» объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бриль Эмболо.
Фото ФК «Монако».

«Монако» 15 июля на официальном сайте объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии» Бриля Эмболо.

Он заключил контракт на четыре сезона с кубом лиги 1.

Ранее появлялась информация, что «Монако» заплатит за футболиста 12,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Эмболо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Боруссию».

Брель Эмболо
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Монако
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