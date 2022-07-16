Верратти назвал Доннарумму будущим «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мнением по поводу критики голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Он также заявил, что считает его будущим клуба.
«Доннарумма? Футбол таков. Сначала ты герой, а потом ты уже никто. Джанлуиджи молод, но уже очень опытен. Он — будущее клуба», — цитирует Верратти ITASportPress.
В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 24 матчах во всех турнирах и пропустил 23 мяча. В парижском клубе он выступает с лета 2021 года.
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11
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12
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
|0
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
|- : -
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Тулуза – Ницца
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