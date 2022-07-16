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Верратти назвал Доннарумму будущим «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мнением по поводу критики голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Он также заявил, что считает его будущим клуба.

«Доннарумма? Футбол таков. Сначала ты герой, а потом ты уже никто. Джанлуиджи молод, но уже очень опытен. Он — будущее клуба», — цитирует Верратти ITASportPress.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 24 матчах во всех турнирах и пропустил 23 мяча. В парижском клубе он выступает с лета 2021 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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