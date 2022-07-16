«ПСЖ» отправится на сбор в Японию без Эрреры, Дракслера и Вейналдума

«ПСЖ» опубликовал на официальном сайте список игроков, которые отправятся на сбор в Японию. Новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье возьмет в это турне 25 футболистов.

В список не попали Андер Эррера, Жоржиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Левен Курзава и Рафинья.

The list of 25 players summoned by PSG for the tour in Japan! ??#PSGJAPANTOUR2022 pic.twitter.com/26nAihgFSY — Mbappeinsinde (@Mbappeinsinde7x) July 15, 2022

Напомним, в прошедшем сезоне «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции.