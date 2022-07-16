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«ПСЖ» отправится на сбор в Японию без Эрреры, Дракслера и Вейналдума

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ПСЖ» опубликовал на официальном сайте список игроков, которые отправятся на сбор в Японию. Новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье возьмет в это турне 25 футболистов.

В список не попали Андер Эррера, Жоржиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Левен Курзава и Рафинья.

Напомним, в прошедшем сезоне «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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