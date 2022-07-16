«ПСЖ» отправится на сбор в Японию без Эрреры, Дракслера и Вейналдума
«ПСЖ» опубликовал на официальном сайте список игроков, которые отправятся на сбор в Японию. Новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье возьмет в это турне 25 футболистов.
В список не попали Андер Эррера, Жоржиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Левен Курзава и Рафинья.
Напомним, в прошедшем сезоне «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции.
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4
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10
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11
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12
|Реймс
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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