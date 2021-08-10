«Снова вместе». Неймар анонсировал переход Месси в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар анонсировал бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси во французский клуб.

«Снова вместе», — написал бразилец в сторис Instagram.

Неймар анонсировал переход Месси в «ПСЖ». Фото Instagram

Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

30 июня 2021 года Лионель Месси получил статус свободного агента, покинув каталонский клуб в связи с окончанием контракта.

Новое же соглашение аргентинец не смог подписать с сине-гранатовыми из-за существующего в ла лиге индивидуального для каждой команды потолка зарплат, который зависит от доходов и расходов.