«Снова вместе». Неймар анонсировал переход Месси в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар анонсировал бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси во французский клуб.
«Снова вместе», — написал бразилец в сторис Instagram.
Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.
Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
30 июня 2021 года Лионель Месси получил статус свободного агента, покинув каталонский клуб в связи с окончанием контракта.
Новое же соглашение аргентинец не смог подписать с сине-гранатовыми из-за существующего в ла лиге индивидуального для каждой команды потолка зарплат, который зависит от доходов и расходов.
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