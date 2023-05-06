Роналдиньо — о Месси: «Если освистываете лучшего игрока в мире, кому будете аплодировать?»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси, которого освистывают французские фанаты.

«Не пойму свист и оскорбления в адрес Лео Месси. Если вы освистываете лучшего игрока мира, кому вы будете аплодировать?», — цитирует игрока Barсa Buzz.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

5 мая Месси опубликовал видео, в котором извинился перед командой за поездку в Саудовскую Аравию.