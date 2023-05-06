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Видаль — о нападках на Месси: «Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чилийский полузащитник Артуро Видаль выступил в защиту бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси, который подвергся санкциям со стороны «ПСЖ» и стал жертвой оскорблений со стороны фанатов.

«Это безумие. Правда в том, что эти люди становятся все более и более сумасшедшими. Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире, можно просто наблюдать за его игрой. Понятно, что он не выиграл для них Лигу чемпионов и Кубок, но они лидеры чемпионата. А еще он чемпион мира. Он принимал участие во всех матчах, ни разу не получил травму. Он забил много голов вместе с Мбаппе и большая часть результативных передач команды принадлежит ему. Так что это безумие, что они оскорбляют лучших, но люди всегда такие», — приводит слова Видаля ESPN.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

5 мая Месси опубликовал видео, в котором извинился перед командой за поездку в Саудовскую Аравию.

Лионель Месси. «Месси — сукин сын». Болельщики «ПСЖ» в ярости, остальной мир — за аргентинца
Артуро Видаль
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 18:00
Ницца – Ренн
 - : -
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 - : -
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 - : -
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 - : -
7.05 18:05
Лион – Монпелье
 - : -
7.05 21:45
Труа – ПСЖ
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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