Видаль — о нападках на Месси: «Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире»

Чилийский полузащитник Артуро Видаль выступил в защиту бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси, который подвергся санкциям со стороны «ПСЖ» и стал жертвой оскорблений со стороны фанатов.

«Это безумие. Правда в том, что эти люди становятся все более и более сумасшедшими. Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире, можно просто наблюдать за его игрой. Понятно, что он не выиграл для них Лигу чемпионов и Кубок, но они лидеры чемпионата. А еще он чемпион мира. Он принимал участие во всех матчах, ни разу не получил травму. Он забил много голов вместе с Мбаппе и большая часть результативных передач команды принадлежит ему. Так что это безумие, что они оскорбляют лучших, но люди всегда такие», — приводит слова Видаля ESPN.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

5 мая Месси опубликовал видео, в котором извинился перед командой за поездку в Саудовскую Аравию.