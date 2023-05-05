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Сегодня, 19:00

Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси извинился перед командой за поездку в Саудовскую Аравию.

«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять. Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», — сказал Месси в видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил отстранение Месси. Также сообщалось, что форвард в ближайшие дни может расторгнуть контракт с парижской командой. Соглашение Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне он провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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6.05 18:00
Ницца – Ренн
 - : -
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 - : -
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
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Нант – Страсбур
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Александр Ляказетт

Лион

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
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М`Бай Ньянг

Осер

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