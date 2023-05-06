Игор Тудор поделился мнением об игре Маоиновского в «Марселе»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился мнением о прогрессе полузащитника команды Руслана Малиновского.

«Он провел отличный матч с «Лионом» (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны», — цитирует Тудора RMC Sport.

В текущем сезоне лиги 1 в активе футболиста 15 матчей, в которых он забил один гол. В Кубке Франции футболист провел три игры и забил 3 мяча.