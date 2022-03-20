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Сегодня, 18:58

«Ренн» забил 6 голов в ворота «Метца», Герасси оформил хет-трик

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ренн» разгромил «Метц» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Команда выиграла со счетом 6:1.

Хет-трик оформил нападающий «Ренна» Серу Герасси.

«Ренн» набрал 52 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 17:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
6:1
Метц
Голы
Террье, 18 (1:0), Террье, 27 (2:0), Гирасси, 40 (3:0), Гирасси, 54 (4:0), Траоре, 58 (5:0), Гирасси, 64 (6:0), Мафута, 87 (6:1)
Нереализованный пенальти
Террье 16
Ренн
Доган Алемдар Агерд (Угочукву, 79) Мелинг Траоре Омари Сантамария Буриго Тэ (Белосен, 79) Майер (Мартен, 66) Террье (Чауна, 66) Гирасси (Лаборд, 65)
Метц
Кайар Бронн Жемерсон Канде Куяте Микельбренсис (Сарр, 61) Н`Дорам (Мбенг, 77) Амаду (Булая, 61) Ньян (Нгюетт, 61) Де Превиль Яде (Мафута, 61)
Предупреждения
Сантамария 82’  -  Куяте 25’, Канде 70’
Судьи
Делажо (Франция)
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:0
Брест
Голы
Буфаль, 39 (1:0)
Анже
Мандреа Думбья Эбосс Траоре Тома Менди (Мангани, 79) Капель (Бамба, 88) Бенталеб Перейра Лаж (Таиби, 88) Буфаль (Яколиш, 90) Баокен (Шо, 79)
Брест
Бизот Дюверн Шардонне Уронен (Фоссюрье, 84) Эрелль Белькебла Агуме Онора Кардона (Сатриано, 61) Мунье (Ле Дуарон, 61) Дель Кастильо (Белаили, 46)
Предупреждения
Буфаль 9’, Тома 28’  -  Кардона 43’
Судьи
Пиньяр (Франция)
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
0:0
Страсбур
Лорьян
Дрейер Абержель Ляпорт Мендес Петро Ле Гофф Инносент Монкондюи Коне (Сумано, 90) Моффи (Ле Фе, 64) Лорьенте (Уаттара, 64)
Страсбур
Селс Гильбер Перрен Ньямси Джику Льенар Прцич (Аолу, 20) Беллегард (Диалло, 65) Сиссоко Гамейро (Каси, 90) Айорк (Сахи, 65)
Предупреждения
Инносент 22’, Уаттара 76’  -  Беллегард 29’, Перрен 89’
Судьи
Мийо (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК Метц
ФК Ренн
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
3
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
4
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
10
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
19.03 23:00
Нант – Лилль
 0 : 1
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 3 : 0
20.03 17:00
Анже – Брест
 1 : 0
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 0 : 2
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 0 : 0
20.03 17:00
Ренн – Метц
 6 : 1
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Мартен Террье

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ПСЖ

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Тежи Саванье

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 24 1 7
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 27 1 4
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