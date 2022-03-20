«Ренн» забил 6 голов в ворота «Метца», Герасси оформил хет-трик

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«Ренн» разгромил «Метц» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Команда выиграла со счетом 6:1.

Хет-трик оформил нападающий «Ренна» Серу Герасси.

«Ренн» набрал 52 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице.