Головин: «Со здоровьем сейчас никаких проблем нет»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:0).

«Готовились как к обычной игре чемпионата. Понятно, что «ПСЖ» это большой клуб, команда располагает очень сильным подбором футболистов, и это принципиальное противостояние, но мы всегда стараемся победить и отталкиваться от себя. Очень рад, что получилось выиграть такой матч.

Победу эту мы полностью заслужили. Она абсолютно справедлива. В первом тайме и по моментам, и по игровому преимуществу превзошли их и повели в счете. После перерыва игра чуть выравнялась. У них тоже была возможность забить, но мы очень вовремя сделали счет 2:0. Считаю, что выиграли по делу.

Со здоровьем сейчас никаких проблем нет. Да, был определенный отрезок, когда пришлось пропустить несколько матчей, но сейчас все хорошо. Здорово, что сыграл сегодня в стартовом составе и помог команде одержать победу», — сказал Головин «СЭ».

Монегаскский клуб набрал 44 очка и переместился на седьмую строчку в турнирной таблице. Лидерство в чемпионате с 65 очками сохраняет «ПСЖ», опережающий на 15 баллов идущий вторым «Марсель».