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Сегодня, 10:05

Чемпионат Франции: «Монако» — «ПСЖ», «Марсель» — «Ницца» и другие матчи 29-го тура

«Монако» Головина сыграет против «ПСЖ» в 29-м туре чемпионата Франции
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Монако» сыграет против «ПСЖ» в 29-м туре чемпионата Франции.
Фото Global Look Press
29-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 29-й тур
18 мар, 23:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
Труа
Франция. Лига 1. 29-й тур
19 мар, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 29-й тур
19 мар, 23:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Лилль
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 15:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
ПСЖ
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Брест
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 17:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
Монпелье
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Страсбур
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 17:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Метц
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 19:05. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Лион
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Ницца

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

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ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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