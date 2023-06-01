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Сегодня, 19:08

В «ПСЖ» заявили, что Гальтье неточно выразился о будущем Месси в клубе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

«ПСЖ» исправил заявление главного тренера команды Кристофа Гальтье, который сказал, что матч против «Клермона» станет для Лионеля Месси последним за клуб.

«Гальтье выразился некорректно, когда сказал, что матч с «Клермоном» станет последним для Месси на «Парк де Пренс». На самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне», — сообщили AFP в клубе.

По информации Le Parisien, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим игрока: он уйдет из клуба по окончании сезона.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами завершается в конце сезона. Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С того момента он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

По информации СМИ, основными претендентами на Месси считаются клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и выступающий в МЛС «Интер Майами», также не исключен вариант с возвращением в «Барселону».

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»

Источник: Le Parisien
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
3.06 22:00
Осер – Ланс
 - : -
3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 - : -
3.06 22:00
Труа – Лилль
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
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