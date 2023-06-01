В «ПСЖ» заявили, что Гальтье неточно выразился о будущем Месси в клубе

«ПСЖ» исправил заявление главного тренера команды Кристофа Гальтье, который сказал, что матч против «Клермона» станет для Лионеля Месси последним за клуб.

«Гальтье выразился некорректно, когда сказал, что матч с «Клермоном» станет последним для Месси на «Парк де Пренс». На самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне», — сообщили AFP в клубе.

По информации Le Parisien, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим игрока: он уйдет из клуба по окончании сезона.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами завершается в конце сезона. Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С того момента он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

По информации СМИ, основными претендентами на Месси считаются клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и выступающий в МЛС «Интер Майами», также не исключен вариант с возвращением в «Барселону».