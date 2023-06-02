Тудор объяснил, почему уходит из «Марселя» спустя год

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор сообщил о своем уходе из французского клуба.

«Я принял решение уйти по профессиональным и личным причинам. Для меня было честью провести год в таком клубе, быть частью этой великой семьи, с фанатами и энергией в городе, какие не часто видишь. Я покидаю клуб в лучшем положении, чем когда пришел, во многих отношениях, поэтому ухожу гордым», — приводит France 24 слова Тудора.

После 37 туров «Марсель» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 73 очка.