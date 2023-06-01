Тренер «ПСЖ» Гальтье объявил об уходе Месси в конце сезона

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что матч против «Клермона» в 38-м туре лиги 1 станет для Лионеля Месси последним за клуб.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами завершается в конце сезона.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против «Клермона» станет последним для Лео на «Парк де Пренс», — приводит слова Гальтье журналист Фабрицио Романо.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С того момента он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

По информации СМИ, основными претендентами на Месси считаются клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и выступающий в МЛС «Интер Майами», также не исключен вариант с возвращением в «Барселону».