Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:10

Французский журналист: «Месси уже недостаточно хорош, чтобы играть за большой клуб из Европы»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» оценил возможность перехода форварда Лионеля Месси в чемпионат Саудовской Аравии после ухода из «ПСЖ».

«Месси уедет в Саудовскую Аравию только в том случае, если у него не будет лучшего варианта. Он бы предпочел остаться в Европе в 100 раз больше. В этом его большая проблема: он все еще слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии, но уже недостаточно хорош, чтобы играть за большой европейский клуб», — сказал Леклер «СЭ».

В четверг, 1 июня, 35-летний аргентинский футболист вышел на заключительную открытую тренировку «ПСЖ» в сезоне — перед игрой 38-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» 3 июня. На пресс-конференции после тренировки главный тренер Кристоф Гальтье объявил, что субботняя игра станет последней для Месси в «ПСЖ».

По сообщениям СМИ, звездный футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии («Аль-Хиляль» предлагает 1,2 миллиарда евро за два года), США (в клубе «Интер Майами», одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм) или вернуться в «Барселону».

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю
МВД объявило журналиста Романа Попкова в федеральный розыск
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: разрыв с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону»?
Во Франции объяснили уход Месси из «ПСЖ»: «С каждым днем он не молодеет»
Селюк предположил, в какой клуб может перейти Месси
Тренер «ПСЖ» Гальтье объявил об уходе Месси в конце сезона
Йорди Кройф — о возвращении Месси в «Барселону»: «У нас и так сильная команда»
Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барселоны» и не может определиться с будущим
Саудовцы не сдаются и предлагают Месси 1,2 миллиарда евро. «Барселона» пытается найти выход из тупика
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Во Франции объяснили уход Месси из «ПСЖ»: «С каждым днем он не молодеет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
3.06 22:00
Осер – Ланс
 - : -
3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 - : -
3.06 22:00
Труа – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости