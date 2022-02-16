«ПСЖ» выкупит у «Спортинга» Мендеша за 40 миллионов евро. Клуб и защитник согласовали пятилетний контракт

«ПСЖ» выкупит у «Спортинга» защитника Мендеша за 40 миллионов евро

«ПСЖ» выкупит у «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, парижский клуб и 19-летний португалец согласовали контракт на пять лет. Стороны подпишут соглашение летом.

Напомним, что защитник играет за парижан на правах аренды. Полноценный трансфер обойдется парижскому клубу в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мендеш принял участие в 26 матчах за «ПСЖ» и отдал три результативные передачи.