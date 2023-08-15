Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:47

«ПСЖ» объявил об уходе Неймара, назвав его легендой клуба

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«ПСЖ» объявил об уходе нападающего Неймара. Парижане отметили вклад бразильца в достижения клуба, назвав форварда легендой.

«За шесть лет в столицу, бразилец оставил свой след в истории клуба. «ПСЖ» благодарит Неймара, легенду клуба», — сказано в заявлении клуба в Twitter.

За «ПСЖ» Неймар провел 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Его контракт с парижанами был рассчитан до лета 2027 года.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил о подписании контракта с Неймаром. Сообщалось, что саудовский клуб заключит с 31-летним игроком двухлетний контракт на 160 миллионов евро.

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Неймар и «ПСЖ»: звездный бразилец отправился в Саудовскую Аравию
Неймар перешел в клуб Малкома на королевских условиях: личный самолет, особняк с прислугой и 320 миллионов евро за 2 года
«Аль-Хиляль» объявил о подписании Неймара
Неймар проходит медосмотр перед завершением трансфера в «Аль-Хиляль»
RMC: «ПСЖ» согласился продать Неймара «Аль-Хилялю» за 90 миллионов евро
«Аль-Хиляль» готов платить около 160 миллионов евро Неймару за два сезона
Стала известна возможная зарплата Неймара в «Аль-Хиляле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» интересуется голкипером «ПСЖ» Навасом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

Магнес Аклиуш

Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости