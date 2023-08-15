«ПСЖ» объявил об уходе Неймара, назвав его легендой клуба

«ПСЖ» объявил об уходе нападающего Неймара. Парижане отметили вклад бразильца в достижения клуба, назвав форварда легендой.

«За шесть лет в столицу, бразилец оставил свой след в истории клуба. «ПСЖ» благодарит Неймара, легенду клуба», — сказано в заявлении клуба в Twitter.

За «ПСЖ» Неймар провел 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Его контракт с парижанами был рассчитан до лета 2027 года.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил о подписании контракта с Неймаром. Сообщалось, что саудовский клуб заключит с 31-летним игроком двухлетний контракт на 160 миллионов евро.