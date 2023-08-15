«Аль-Хиляль» интересуется голкипером «ПСЖ» Навасом

За вратарем «ПСЖ» Кейлором Навасом следит саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщает Le Рarisien.

По данным источника, у 36-летнего костариканца есть несколько предложений, в частности, из Саудовской Аравии. Особый интерес к вратарю проявляет «Аль-Хиляль», который близок к подписанию Неймара и все еще надеется заполучить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш одобрил подписание Наваса.

Контракт вратаря с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды. На счету Наваса 17 игр в АПЛ, 32 пропущенных гола и 2 «сухих» матча.