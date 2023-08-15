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Сегодня, 17:53

«Аль-Хиляль» интересуется голкипером «ПСЖ» Навасом

Ана Горшкова
Корреспондент
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За вратарем «ПСЖ» Кейлором Навасом следит саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщает Le Рarisien.

По данным источника, у 36-летнего костариканца есть несколько предложений, в частности, из Саудовской Аравии. Особый интерес к вратарю проявляет «Аль-Хиляль», который близок к подписанию Неймара и все еще надеется заполучить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш одобрил подписание Наваса.

Контракт вратаря с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды. На счету Наваса 17 игр в АПЛ, 32 пропущенных гола и 2 «сухих» матча.

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Источник: Le Рarisien
Кейлор Навас
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
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 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
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 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
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18.08 22:00
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Ибрахим Салах

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