Защитник Диалло перешел из «ПСЖ» в «Аль-Араби»

Защитник Абду Диалло перешел из «ПСЖ» в катарский клуб «Аль-Араби», сообщает пресс-служба парижан.

27-летний футболист играл за «ПСЖ» с 2019 года. Также он выступал за такие клубы, как «Монако», «Зюлте-Варегем», «Майнц», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг».

В общей сложности сенегалец провел за «ПСЖ» 75 матчей, отдал 4 голевые передачи и выиграл 8 трофеев: два чемпионата Франции и Кубка Франции, три Суперкубка и один Кубок лиги.