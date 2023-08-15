Защитник Диалло перешел из «ПСЖ» в «Аль-Араби»
Защитник Абду Диалло перешел из «ПСЖ» в катарский клуб «Аль-Араби», сообщает пресс-служба парижан.
27-летний футболист играл за «ПСЖ» с 2019 года. Также он выступал за такие клубы, как «Монако», «Зюлте-Варегем», «Майнц», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг».
В общей сложности сенегалец провел за «ПСЖ» 75 матчей, отдал 4 голевые передачи и выиграл 8 трофеев: два чемпионата Франции и Кубка Франции, три Суперкубка и один Кубок лиги.
Источник: ФК ПСЖ
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|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Лион
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Метц
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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31 тур
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34 тур
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|19.08
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ибрахим Салах
Ренн
|2
|П
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
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