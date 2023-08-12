«ПСЖ» не включил Мбаппе и Неймара в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции
«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявку на матч первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна».
В список вошли 20 игроков, среди которых нет нападающего Килиана Мбаппе и форварда Неймара. Также в заявке парижан отсутствует полузащитник Марко Верратти.
Ранее стало известно, что руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб. 24-летний француз не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.
Также сообщалось, что Верратти и Неймар могут покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. Итальянцем интересуется саудовский «Аль-Хиляль», а также «Барселона» и «Бавария». Бразилец хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее «ПСЖ» сообщил обоим игрокам, что не рассчитывает на них в новом сезоне.
Матч «ПСЖ» — «Лорьян» пройдет сегодня, 12 августа. Начало встречи — 22.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
|Г
|
|
Бафоде Диаките
Лилль
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Тиагу Сантуш
Лилль
|1
|0
|1