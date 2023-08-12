Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 13:33

«ПСЖ» не включил Мбаппе и Неймара в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции

Мария Гусева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Неймар и Мбаппе.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявку на матч первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

В список вошли 20 игроков, среди которых нет нападающего Килиана Мбаппе и форварда Неймара. Также в заявке парижан отсутствует полузащитник Марко Верратти.

Ранее стало известно, что руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб. 24-летний француз не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.

Также сообщалось, что Верратти и Неймар могут покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. Итальянцем интересуется саудовский «Аль-Хиляль», а также «Барселона» и «Бавария». Бразилец хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее «ПСЖ» сообщил обоим игрокам, что не рассчитывает на них в новом сезоне.

Матч «ПСЖ» — «Лорьян» пройдет сегодня, 12 августа. Начало встречи — 22.00 мск.

Килиан Мбаппе
Марко Верратти
Неймар Сантос
Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка рассказал, как принял участие в прощальном матче Бекхэма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
2
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
5
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
9
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
11
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
14
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
15
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 - : -
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Бафоде Диаките

Бафоде Диаките

Лилль

 1
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ницца

 1
П
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 1
И К Ж
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ницца

 1 0 1
Тиагу Сантуш

Тиагу Сантуш

Лилль

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости