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«ПСЖ» — «Лорьян»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

«ПСЖ» сыграет с «Лорьян» в рамках 1-го тура чемпионата Франции 12 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

12 августа, в субботу, «ПСЖ» сыграет с «Лорьян» в Париже в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. Видео трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Формальные события и статистика игры будут доступны в матч-центре на нашем сайте «СЭ».

Две звезды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар не включены в заявку на игру.

В истории очных противостояний в трех последних матчах дважды одерживали победу парижане (2:1, 5:1), еще одна встреча завершилась успехом «Лорьяна» — 3:1.

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Команда из Лорьяна финишировала на 10 месте турнирной таблицы лиги 1 сезона-2022/23, в их активе — 55 очков.

Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Мбаппе находится в раздевалке «ПСЖ» перед матчем первого тура лиги 1
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
2
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
3
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
4
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
5
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
6
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
14
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
15
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
16
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
17
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
18
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
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Витинья

Витинья

Марсель

 1
Бафоде Диаките

Бафоде Диаките

Лилль

 1
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 1
П
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 1
Маршалл Мунетси

Маршалл Мунетси

Реймс

 1
И К Ж
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ницца

 1 0 1
Ренан Лоди

Ренан Лоди

Марсель

 1 0 1
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