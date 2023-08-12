«ПСЖ» — «Лорьян»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)
12 августа, в субботу, «ПСЖ» сыграет с «Лорьян» в Париже в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени.
В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. Видео трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте».
Формальные события и статистика игры будут доступны в матч-центре на нашем сайте «СЭ».
Две звезды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар не включены в заявку на игру.
В истории очных противостояний в трех последних матчах дважды одерживали победу парижане (2:1, 5:1), еще одна встреча завершилась успехом «Лорьяна» — 3:1.
«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Команда из Лорьяна финишировала на 10 месте турнирной таблицы лиги 1 сезона-2022/23, в их активе — 55 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
|Г
|
|
Витинья
Марсель
|1
|
|
Бафоде Диаките
Лилль
|1
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|1
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|
|
Маршалл Мунетси
Реймс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Ренан Лоди
Марсель
|1
|0
|1