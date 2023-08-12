Личка рассказал, как принял участие в прощальном матче Бекхэма

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как он принял участие в последнем официальном матче Дэвида Бекхэма, который прошел 18 мая 2013 года.

«Мой «Брест» в последнем туре играл на «Парк де Пренс» против его ПСЖ. Уже заранее было известно, что будет официальное прощание с Бексом. Прямо готовились торжества. Так что поищите видео в интернете — в последние пять минут пребывания Бекса на поле я раза три-четыре точно пробегал рядом! В конце, как и все остальные, подал ему руку. Были особые ощущения, конечно — я ведь всю его карьеру за Дэвидом следил, а тут, получается, проводил», — приводит слова Лички «Спорт День за Днем».

Бекхэм завершил карьеру 1 июля 2013 года. За свою карьеру он играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ».