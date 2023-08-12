Личка рассказал, как принял участие в прощальном матче Бекхэма
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как он принял участие в последнем официальном матче Дэвида Бекхэма, который прошел 18 мая 2013 года.
«Мой «Брест» в последнем туре играл на «Парк де Пренс» против его ПСЖ. Уже заранее было известно, что будет официальное прощание с Бексом. Прямо готовились торжества. Так что поищите видео в интернете — в последние пять минут пребывания Бекса на поле я раза три-четыре точно пробегал рядом! В конце, как и все остальные, подал ему руку. Были особые ощущения, конечно — я ведь всю его карьеру за Дэвидом следил, а тут, получается, проводил», — приводит слова Лички «Спорт День за Днем».
Бекхэм завершил карьеру 1 июля 2013 года. За свою карьеру он играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
|Г
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Бафоде Диаките
Лилль
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|П
|
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Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Тиагу Сантуш
Лилль
|1
|0
|1