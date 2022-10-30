Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

30 октября, 23:07

«ПСЖ» хочет подписать с Месси новый контракт, а не активировать опцию продления нынешнего

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» хочет подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Sport.es.

По данным источника, в планы парижан не входит активация опции продления нынешнего соглашения с 35-летним аргентинцем. Клуб намерен убедить футболиста подписать новый контракт на 2 года.

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Месси завершил карьеру именно в команде из Парижа, поскольку аргентинец является крупным имиджевым и экономическим активом. В клубе намерены теснее связать образ Месси с собой. «ПСЖ» планирует начать переговоры с Месси в ближайшее время, чтобы договориться до начала чемпионата мира, а после турнира объявить о соглашении официально.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2000 года до лета 2021 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/intencion-psg-leo-messi-afecta-77881206
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
«Барселона» хочет подписать Месси в январе, так как у клуба не будет ограничений на траты от ла лиги
«ПСЖ» не будет снижать зарплату Месси по новому контракту
Зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ» может стать проблемой при продлении контракта
Месси получает часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте
Педри считает, что в истории может быть только один Месси
Журнал FourFourTwo признал Месси лучшим игроком в истории футбола, Яшин занял 31-е место
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига 1, 13-й тур: «Лион» — «Лилль», «Монако» одолел «Анже», «ПСЖ» выиграл у «Труа»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
8
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
9
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 3 : 0
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 4 : 3
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 2 : 2
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 1 : 0
30.10 17:00
Брест – Реймс
 0 : 0
30.10 17:00
Монако – Анже
 2 : 0
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 1
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
30.10 19:05
Лорьян – Ницца
 1 : 2
30.10 22:45
Лион – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости