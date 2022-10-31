Гол Ляказетта помог «Лиону» победить «Лилль»

«Лион» обыграл «Лилль» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил форвард хозяев Александр Ляказетт.

«Лион» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 20 очками, «Лилль» идет на седьмой строчке с 22 очками.