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Сегодня, 00:36

Гол Ляказетта помог «Лиону» победить «Лилль»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Ляказетт вместе с одноклубниками празднует гол в ворота «Лилля».
Фото AFP

«Лион» обыграл «Лилль» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил форвард хозяев Александр Ляказетт.

«Лион» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 20 очками, «Лилль» идет на седьмой строчке с 22 очками.

Франция. Лига 1. 13-й тур
30 окт, 22:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:0
Лилль

Александр Ляказетт
Футбол
ФК Лилль
ФК Лион
0
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1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
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38 тур
28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 3 : 0
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 4 : 3
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 2 : 2
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 1 : 0
30.10 17:00
Брест – Реймс
 0 : 0
30.10 17:00
Монако – Анже
 2 : 0
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 1
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
30.10 19:05
Лорьян – Ницца
 1 : 2
30.10 22:45
Лион – Лилль
 1 : 0
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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