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Сегодня, 10:30

Чемпионат Франции, 33 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 12 мая пройдут матчи 33-го тура лиги 1
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Монако» Александр Головин.
Александр Головин (в красном).
Фото AFP

Матчи 33-го тура чемпионата Франции по футболу пройдут с 10 по 12 мая. «Марсель» сыграет с «Лорьяном», «Монако» отправится в гости к «Монпелье», «ПСЖ» встретится с «Тулузой» и другие противостояния.

Следить за ключевыми событиями игр лиги 1 можно в матч-центре «СЭ». Публикуем информацию о матчах 33-го тура чемпионата Франции. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Франции по футболу

10 мая. 22:00. «Брест» — «Реймс»

Франция. Лига 1. 33-й тур
10 мая, 22:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Реймс

10 мая. 22:00. «Ницца» — «Гавр»

Франция. Лига 1. 33-й тур
10 мая, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Гавр

12 мая. 22:00. «Клермон Фут» — «Лион»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Лион

12 мая. 22:00. «Марсель» — «Лорьян»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Лорьян

12 мая. 22:00. «Монпелье» — «Монако»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Монако

12 мая. 22:00. «Нант» — «Лилль»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Лилль

12 мая. 22:00. «ПСЖ» — «Тулуза»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза

12 мая. 22:00. «Ренн» — «Ланс»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Ланс

12 мая. 22:00. «Страсбур» — «Метц»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Метц

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
 3 : 4
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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