Чемпионат Франции, 33 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 12 мая пройдут матчи 33-го тура лиги 1

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Матчи 33-го тура чемпионата Франции по футболу пройдут с 10 по 12 мая. «Марсель» сыграет с «Лорьяном», «Монако» отправится в гости к «Монпелье», «ПСЖ» встретится с «Тулузой» и другие противостояния.

Следить за ключевыми событиями игр лиги 1 можно в матч-центре «СЭ». Публикуем информацию о матчах 33-го тура чемпионата Франции. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Франции по футболу

10 мая. 22:00. «Брест» — «Реймс»

10 мая. 22:00. «Ницца» — «Гавр»

12 мая. 22:00. «Клермон Фут» — «Лион»

12 мая. 22:00. «Марсель» — «Лорьян»

12 мая. 22:00. «Монпелье» — «Монако»

12 мая. 22:00. «Нант» — «Лилль»

12 мая. 22:00. «ПСЖ» — «Тулуза»

12 мая. 22:00. «Ренн» — «Ланс»

12 мая. 22:00. «Страсбур» — «Метц»

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