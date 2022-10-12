«ПСЖ» готов рассмотреть возможную продажу Мбаппе за 400 миллионов евро

«ПСЖ» готов продать форварда Килиана Мбаппе за 400 миллионов евро, утверждает португальский инсайдер Антеро Энрике в соцсетях.

По информации источника, ряд клубов начали проявлять интерес к 23-летнему французского футболисту после продления контракта с парижанами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Нападающий чувствует себя «преданным» руководством французского коллектива. Одной из причин его недовольства является позиция, на которой форвард играет в команде.

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

12 октября защитник Серхио Рамос отреагировал на ситуацию с вероятным уходом нападающего из «ПСЖ».