Гальтье — о возможном уходе Мбаппе из клуба: «Это всего лишь слух»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на информацию о том, что нападющий Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

«Я ничего не знаю. Мне только понятно, что слух превратился в информацию, а затем почти в заявление. Я никогда не слышал о подобных дискуссиях. Я вообще не говорил об этом ни со своими игроками, ни со своим персоналом. Мы по-прежнему были сосредоточены на подготовке к матчу. Я удивлен. Это всего лишь слух», — приводит GTTN слова Гальтье.

11 октября Marca сообщила, что 23-летний форвард хочет покинуть команду. По словам источника, между ним и парижанами испортились отношения.

В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 11 голов.