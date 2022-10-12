Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

12 октября, 09:58

Гальтье — о возможном уходе Мбаппе из клуба: «Это всего лишь слух»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на информацию о том, что нападющий Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

«Я ничего не знаю. Мне только понятно, что слух превратился в информацию, а затем почти в заявление. Я никогда не слышал о подобных дискуссиях. Я вообще не говорил об этом ни со своими игроками, ни со своим персоналом. Мы по-прежнему были сосредоточены на подготовке к матчу. Я удивлен. Это всего лишь слух», — приводит GTTN слова Гальтье.

11 октября Marca сообщила, что 23-летний форвард хочет покинуть команду. По словам источника, между ним и парижанами испортились отношения.

В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 11 голов.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/christophe-galtier-a-rumour-has-become-news/
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анри — о Мбаппе в «ПСЖ»: «Мне не нравилось играть на фланге в «Барсе», но я должен был это делать»

«ПСЖ» готов рассмотреть возможную продажу Мбаппе за 400 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
2
 Лорьян 10 8 1 1 21-14 25
3
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
4
 Ланс 10 6 3 1 17-8 21
5
 Монако 10 6 2 2 19-13 20
6
 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
7
 Клермон Фут 10 5 1 4 14-15 16
8
 Лилль 10 5 1 4 18-18 16
9
 Лион 10 4 2 4 17-12 14
10
 Тулуза 10 3 3 4 14-16 12
11
 Монпелье 10 4 0 6 21-21 12
12
 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
13
 Труа 10 3 2 5 18-21 11
14
 Реймс 10 1 5 4 12-19 8
15
 Осер 10 2 2 6 10-22 8
16
 Страсбур 10 1 5 4 10-14 8
17
 Анже 10 2 2 6 11-24 8
18
 Нант 10 1 4 5 9-18 7
19
 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
20
 Брест 10 1 3 6 10-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 - : -
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 - : -
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 - : -
16.10 16:00
Осер – Ницца
 - : -
16.10 16:00
Нант – Брест
 - : -
16.10 16:00
Ренн – Лион
 - : -
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 - : -
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 8
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Ницца

 8 1 1
Серхио Рамос

Серхио Рамос

ПСЖ

 10 1 3
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 7 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости