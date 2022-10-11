Marca: «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе в любой клуб, кроме «Реала»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб, утверждает Marca. По информации источника, отношения между парижанами и 23-летним французским футболистом испортились.

Сообщается, что Мбаппе попросил клуб отпустить его в другую команду в январе. «ПСЖ» готов «сотрудничать» с нападающим в этом вопросе. При этом трансфер не может состояться только в один клуб — «Реал». У боссов «ПСЖ» плохие отношения с президентом сливочных Флорентино Пересом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 12 матчей за «ПСЖ» и забил 11 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017-го.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак