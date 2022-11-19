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Сегодня, 08:59

«ПСЖ» до сих пор заинтересован в подписании Роналду зимой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Владельцы «ПСЖ» все еще заинтересованы в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду зимой, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем Twitter-аккаунте.

По данным источника, советник парижского клуба Луиш Кампуш обеспокоен возможным трансфером, поскольку хочет сократить состав и сделать его моложе. Также существует вероятность перехода Роналду в лиссабонский «Спортинг». Однако этот трансфер зависит от позиции и решения «МЮ».

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации. Также руководство не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.

В текущем сезоне 37-летний Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Twitter
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
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Марсель – Тулуза
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Ницца – Ланс
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
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Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
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