«ПСЖ» до сих пор заинтересован в подписании Роналду зимой

Владельцы «ПСЖ» все еще заинтересованы в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду зимой, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем Twitter-аккаунте.

По данным источника, советник парижского клуба Луиш Кампуш обеспокоен возможным трансфером, поскольку хочет сократить состав и сделать его моложе. Также существует вероятность перехода Роналду в лиссабонский «Спортинг». Однако этот трансфер зависит от позиции и решения «МЮ».

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации. Также руководство не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.

В текущем сезоне 37-летний Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года.