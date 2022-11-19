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Дмитрий Черышев сравнил защитника «ПСЖ» Рамоса с Игнашевичем

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев сравнил защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса с экс-футболистом ЦСКА Сергеем Игнашевичем.

«Серхио Рамос — очень хороший, квалифицированный и великий футболист. В истории было много защитников, которые играли не хуже него. В первую очередь, он — квалифицированный защитник, забивает только тогда, когда это нужно, в самый последний момент. Чем, например, Сергей Игнашевич уступал Рамосу? Сергей — очень хороший и квалифицированный футболист.

Если бы он играл в европейском чемпионате, то, думаю, он бы вырос выше как игрок. Но всегда по всем критериям у нас воспринимают победы на международном уровне. Сергей не так много выиграл, чтобы сравнивать его с Серхио Рамосом», — приводит слова Черышева Legalbet.

17 ноября Рамоса признали лучшим защитником в истории на церемонии Globe Soccer Awards. За свою карьеру 36-летний футболист четырежды побеждал в Лиге чемпионов с «Реалом», а также становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Игнашевич пять раз с ЦСКА выигрывал чемпионат России, один раз Кубок УЕФА, шесть раз Кубок России.

Источник: Legalbet
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Черышев
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
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 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
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 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
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 Монако 15 8 3 4 29-21 27
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 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
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 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Неймар

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Терем Моффи

Терем Моффи

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ПСЖ

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И К Ж
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