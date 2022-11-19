Дмитрий Черышев сравнил защитника «ПСЖ» Рамоса с Игнашевичем

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев сравнил защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса с экс-футболистом ЦСКА Сергеем Игнашевичем.

«Серхио Рамос — очень хороший, квалифицированный и великий футболист. В истории было много защитников, которые играли не хуже него. В первую очередь, он — квалифицированный защитник, забивает только тогда, когда это нужно, в самый последний момент. Чем, например, Сергей Игнашевич уступал Рамосу? Сергей — очень хороший и квалифицированный футболист.

Если бы он играл в европейском чемпионате, то, думаю, он бы вырос выше как игрок. Но всегда по всем критериям у нас воспринимают победы на международном уровне. Сергей не так много выиграл, чтобы сравнивать его с Серхио Рамосом», — приводит слова Черышева Legalbet.

17 ноября Рамоса признали лучшим защитником в истории на церемонии Globe Soccer Awards. За свою карьеру 36-летний футболист четырежды побеждал в Лиге чемпионов с «Реалом», а также становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Игнашевич пять раз с ЦСКА выигрывал чемпионат России, один раз Кубок УЕФА, шесть раз Кубок России.