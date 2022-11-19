Кампос: «Мбаппе использует только 40-50 процентов своего потенциала»

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос считает, что нападающий Кильян Мбаппе только на половину использует свой потенциал.

«Мбаппе использует только 40-50 процентов своего потенциала. Я говорю ему это каждый день. Он мог бы принести еще больше пользы, потому что он игрок, который еще не завершил свою эволюцию», — цитирует Le 10 sport Кампоса.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года и провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.