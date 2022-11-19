Кампос: «Мбаппе использует только 40-50 процентов своего потенциала»
Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос считает, что нападающий Кильян Мбаппе только на половину использует свой потенциал.
«Мбаппе использует только 40-50 процентов своего потенциала. Я говорю ему это каждый день. Он мог бы принести еще больше пользы, потому что он игрок, который еще не завершил свою эволюцию», — цитирует Le 10 sport Кампоса.Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года и провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
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13 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.12
|00:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|00:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|00:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|00:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|28.12
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|28.12
|00:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|28.12
|00:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|28.12
|00:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|28.12
|00:00
|
Труа – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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