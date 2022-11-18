«Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Роналду возвращался в клуб после ЧМ-2022

Руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре, утверждает The Telegraph.

По информации издания, в английской команде планируют, что ситуация разрешится как можно скорее. Боссы «МЮ» решили отказаться от немедленного расторжения контракта с 37-летним португальцем. В клубе не хотят громких разбирательств, которые также будут влиять на финансы.

Как ранее сообщалось, после интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану английский клуб работает над расторжением контракта с игроком. «Манчестер Юнайтед» не готов платить форварду компенсацию. Тренер Эрик тен Хаг и игроки команды хотят ухода нападающего из команды.

Также отмечается, что «МЮ» намерен проявить уважение к форварду и не хочет, чтобы действия клуба стали отвлекающим фактором для него во время ЧМ-2022. Мундиаль в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.