Daily Mail: «МЮ» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации

«Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с нападающим Криштиану Роналду без выплаты компенсации, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «МЮ» после расторжения контракта с Роналду не собирается выплачивать ему положенные по контракту деньги в размере около 18,3 миллиона евро. Отмечается, что адвокаты английского клуба согласны с тем, что португалец нарушил условия своего контракта, выдвинув обвинения против клуба, его владельцев, тренера и товарищей по команде.

Представители клуба также заявили, что 18 ноября «Манчестер Юнайтед» предпринял соответствующие шаги на интервью Роналду, однако они не будут давать комментарии до завершения этого процесса.

В текущем сезоне 37-летний Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.