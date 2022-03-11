Президент «ПСЖ» улетел в Доху для встречи с руководством клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи улетел в Доху, где проведет встречу с руководством клуба. На ней будет обсуждаться выступление команды в Лиге чемпионов, а также дальнейший вектор развития, сообщает Le Parisien.

ПСЖ в ответном матче 1/8 финала проиграл в гостях «Реалу» со счетом 1:3 и завершил выступление в турнире.

Президент французского клуба пытался прорваться в судейскую комнату после вылета команды из Лиги чемпионов, чтобы выразить недовольство работой бригады арбитров под руководством нидерландца Дэнни Маккели.

В первом матче, который прошел в Париже 15 февраля, ПСЖ одержал победу со счетом 1:0, по итогам двух встреч в 1/4 финала вышел мадридский клуб.