Тренерский штаб «ПСЖ» предоставил Доннарумме отдых

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку команды в пятницу. Тренерский штаб предоставил вратарю отдых, сообщает RMC Sport.

Ранее появлялась информация, что голкипер после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) поссорился с форвардом команды Неймаром.

Сообщалось, что игроки спорили, обсуждая пропущенные голы. Неймар упрекал Доннарумму за первый пропущенный мяч, итальянец заявил, что бразилец неудачно сыграл в моменте со вторым голом.

«Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.