Нюбель не вернется в «Баварию» из «Монако» летом
Голкипер Нюбель не вернется в «Баварию» из «Монако» летом
Штефан Бакс, агент вратаря «Баварии» Александра Нюбеля, выступающего на правах аренды в «Монако», заявил, что голкипер не вернется в немецкий клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
«Если не случится ничего неординарного, то Алекс проведет следующий сезон в «Монако», — заявил агент.
Напомним, что арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.
В этом сезоне Нюбель провел 37 матчей во всех турнирах, пропустив 39 мячей. 11 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Отметим, что контракт 25-летнего немца с «Баварией» рассчитан до 2025 года.
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|49
|
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|13
|8
|6
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|47
|
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|
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|9
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|32
|
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|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
16
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|
17
|Сент-Этьен
|27
|6
|7
|14
|28-50
|25
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
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|
19
|Метц
|27
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|
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|11.03
|23:00
|
Лилль – Сент-Этьен
|- : -
|12.03
|19:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|12.03
|23:00
|
Труа – Нант
|- : -
|13.03
|15:00
|
ПСЖ – Бордо
|- : -
|13.03
|17:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|13.03
|17:00
|
Метц – Ланс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|13.03
|19:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|13.03
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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