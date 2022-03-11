Голкипер Нюбель не вернется в «Баварию» из «Монако» летом

Штефан Бакс, агент вратаря «Баварии» Александра Нюбеля, выступающего на правах аренды в «Монако», заявил, что голкипер не вернется в немецкий клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Если не случится ничего неординарного, то Алекс проведет следующий сезон в «Монако», — заявил агент.

Напомним, что арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Нюбель провел 37 матчей во всех турнирах, пропустив 39 мячей. 11 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что контракт 25-летнего немца с «Баварией» рассчитан до 2025 года.