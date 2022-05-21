Президент ла лиги оценил возможный переход Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал». Он уверен, что футболист летом станет игроком мадридского клуба.

«Я думаю, что он будет в «Реале». Хотя в один день одно, в другой — другое, но я думаю вот так. Для нас не станет хорошей новостью, если он не перейдет в команду, но плохой тоже не будет. Читал уже про столько разных поворотов, впрочем, в них нет ничего неожиданного. Такое всегда происходит», — цитирует Тебаса COPE.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес объявил игрокам, что Мбаппе не перейдет в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года