Почеттино: «Я тренер «ПСЖ» и хотел бы, чтобы Мбаппе остался с нами. Но у меня нет информации»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о будущем нападающего Килиана Мбаппе в парижском клубе.

«Я не знаю его решения, — приводит слова Почеттино RMC Sport. — Не могу говорить об этом. Это личное дело Мбаппе и «ПСЖ». В последнее время много слухов. Я уважаю позицию Килиана и клуба. Даже если бы я владел информацией, я не должен делать заявление, которое не входит в мою компетенцию«.

По словам тренера, он хочет, чтобы 23-летний француз остался в «ПСЖ».

«Я тренер «ПСЖ» и хотел бы, чтобы Мбаппе остался с нами на несколько лет. Но у меня нет информации, я не знаю, что произойдет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес объявил игрокам, что Мбаппе не перейдет в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.