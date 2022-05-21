Перес сообщил игрокам «Реала», что Мбаппе не покинет «ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес объявил игрокам своей команды, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не присоединится к команде, написал в Twitter испанский журналист Гильем Балаге.

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до конца июня. Мадридский клуб надеялся подписать француза, но игрок попросил время на размышление.

Ранее появилась информация, что последние дни «ПСЖ» улучшал предлагаемые нападающему условия в надежде убедить его остаться.

В этом сезоне Мбаппе забил 36 мячей и сделал 26 голевых передач в 46 матчах во всех турнирах.