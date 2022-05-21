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Сегодня, 02:22

Перес сообщил игрокам «Реала», что Мбаппе не покинет «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес объявил игрокам своей команды, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не присоединится к команде, написал в Twitter испанский журналист Гильем Балаге.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» предложил Мбаппе 300 миллионов евро в виде бонусов и зарплату в 100 миллионов в год

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до конца июня. Мадридский клуб надеялся подписать француза, но игрок попросил время на размышление.

Ранее появилась информация, что последние дни «ПСЖ» улучшал предлагаемые нападающему условия в надежде убедить его остаться.

В этом сезоне Мбаппе забил 36 мячей и сделал 26 голевых передач в 46 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

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Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
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