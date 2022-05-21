Зинедин Зидан в возрасте 49 лет стал дедушкой

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал дедушкой в возрасте 49 лет. В семье его сына Энцо 20 мая родилась девочка, ребенка назвали Сиа.

У Зинедина Зидана есть еще три сына — Люка, Тео и Элиас.

27-летний Энцо играет во второй лиге Франции за «Родез». В этом сезоне он провел 15 матчей за команду, не отметившись результативными действиями.